DFB-Frauen Neuendorf bekräftigt Vertrauen in Voss-Tecklenburg Von dpa | 04.08.2023, 19:01 Uhr

DFB-Präsident Bernd Neuendorf glaubt weiter fest an die Bundestrainerin, wie er am Freitag in Hanau wiederholt. Man müsse nach dem frühen WM-Aus nicht alles infrage stellen.