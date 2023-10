WM-Qualifikation Neymar fällt nach Riss des vorderen Kreuzbands länger aus Von dpa | 19.10.2023, 02:41 Uhr | Update vor 33 Min. Neymar Foto: Matilde Campodonico/AP up-down up-down

Fußball-Star Neymar hat sich bei der 0:2-Niederlage Brasiliens im WM-Qualifikationsspiel in Uruguay das vordere Kreuzband sowie den Meniskus im linken Knie gerissen. Das ergaben Untersuchungen am Mittwoch, wie der brasilianische Verband (CBF) mitteilte. Demnach muss sich der 31 Jahre alte Neymar einer Operation unterziehen und fällt damit bis auf Weiteres auch für seinen Club Al-Hilal in Saudi-Arabiens Liga aus.