Normalerweise geben Fußballer ihre Millionen für teure Autos, Häuser oder Luxusurlaub aus. Dinge, über die sich Neymar in Saudi-Arabien keine Gedanken mehr machen muss. Denn der Brasilianer, der zur kommenden Saison das Trikot von Al Hilal tragen wird, verdient bei seinem neuen Verein nicht nur unglaubliche 100 Millionen Euro pro Jahr. In seinem Vertrag sind auch diverse Boni festgelegt.

Eignes Personal und drei Dienstwagen in Saudi-Arabien

Um ein neues Zuhause braucht Neymar sich keine Gedanken machen. Der Verein stellt ihm ein Haus mit 25 Schlafzimmern. Zusätzlich ist auch für die nötige Erholung im Haus gesorgt: ein 40 Meter langer und zehn Meter breiter Swimmingpool und drei Saunen sollen den Brasilianer nach harten Trainings und Spielen auf andere Gedanken bringen.

Kümmern braucht sich der Brasilianer in seinem neuen Haus ebenfalls um nichts. Er hat schließlich gleich fünf Bedienstete. Und damit Neymar nicht mit dem Fahrrad zum Training fahren muss, bekommt er nicht nur einen, sondern gleich drei Dienstwagen. Einen Bentley Continental GT, der Neupreis beginnt bei 230.000 Euro, einen Aston Martin DBX und einen Lamborghini Huracan für jeweils rund 200.000 Euro. Aber selbst fahren muss der Brasilianer nicht selbst, denn dafür hat er einen Fahrer, der ihm 24 Stunden am Tag zur Verfügung steht.

Im Luxus SUV mit 700 durch Saudi Arabien. Fußballstar Neymar bekommt von seinem neuen Verein einen Aston Martin DBX.

Keine Urlaubskosten und verrückte Social Media Klausel

An freien Tagen unternehmen die Stars gerne mal einen Trip ins Ausland oder besuchen ihre Heimat. Kosten, die Neymar nicht selbst bezahlen muss. Alle Rechnungen für Hotels, Restaurants und alle anderen Services, die an freien Tagen anfallen, werden direkt an die Geschäftsstelle von Al Hilal geschickt und dort bezahlt.

Wie viel Geld der Fußballstar für Kleidung und Schmuck ausgibt ist unbekannt, von seinem Gehalt sollte er die Kosten allerdings locker bezahlen können. Was aber, wenn doch mal zu wenig auf dem Konto ist? Dann gibt es für den Brasilianer eine einfach Lösung: Er verfasst einfach einen Instagram-Post, in dem er sich positiv über das Königreich Saudi-Arabien äußert. Die Belohnung dafür? 500.000 Euro!