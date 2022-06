ARCHIV - Wolfsburgs Trainer, Niko Kovac, bei einem Interview. Foto: Tobias Hase/dpa FOTO: Tobias Hase Bundesliga Nordduell Wolfsburg gegen Werder gleich am ersten Spieltag Von dpa | 17.06.2022, 12:24 Uhr

Erstliga-Rückkehrer Werder Bremen startet mit einem Nordduell beim VfL Wolfsburg in die neue Saison der Fußball-Bundesliga. Die Partie findet am 6. oder 7. August in der Volkswagen-Arena statt. Das geht aus dem Spielplan für die Saison 2022/23 hervor, den die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag veröffentlichte. Bereits am zweiten Spieltag müssen die Wolfsburger mit ihrem neuen Trainer Niko Kovac beim deutschen Meister und Kovac' Ex-Club FC Bayern München antreten. Für Werder steht der Bundesliga-Klassiker gegen die Bayern erst am 8. oder 9. November (14. Spieltag) und damit kurz vor Beginn der WM in Katar an.