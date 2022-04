Fußballerinnen FOTO: Friso Gentsch Fussball Nur noch ein Sieg bis zur WM Von dpa | 10.04.2022, 13:53 Uhr | Update vor 22 Min.

Sieben Siege in sieben Spielen. Dieses tolle Ergebnis haben die Fußballerinnen der deutschen Nationalmannschaft bisher erzielt, und zwar bei der Qualifikation zur Weltmeisterschaft. Gewinnen sie das nächste Spiel am Dienstag gegen Serbien ebenfalls, fahren sie auf jeden Fall zur WM in Australien und Neuseeland!