Lena Oberdorf Foto: Sebastian Gollnow/dpa up-down up-down DFB-Frauen Oberdorf sagt Teilnahme an WM-Qualifikationsspielen ab Von dpa | 31.08.2022, 17:34 Uhr

Wegen einer Grippe-Erkrankung hat Nationalspielerin Lena Oberdorf ihre Teilnahme an den beiden WM-Qualifikationsspielen am 3. Augsut (14.45 Uhr/live im ZDF) in der Türkei und Dienstag darauf (18.30 Uhr/live bei ARD One) in Bulgarien abgesagt.