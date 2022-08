Felix Platte traf beim Paderborner Kantersieg gegen Kiel doppelt. Foto: David Inderlied/dpa - Nutzung nur nach schriftlicher Vereinbarung mit der dpa FOTO: David Inderlied up-down up-down 2. Liga Paderborn stürmt mit Offensivspektakel auf Platz eins Von dpa | 20.08.2022, 15:02 Uhr

Sieben auf einen Streich: Mit dem dritten Sieg in Serie ist der SC Paderborn wieder an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga gestürmt und hat Holstein Kiel mit einem Offensivspektakel die erste Niederlage in der neuen Spielzeit zugefügt. ...