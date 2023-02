SC Paderborn 07 - Fortuna Düsseldorf Foto: David Inderlied/dpa up-down up-down 2. Liga Paderborner Erfolg im Verfolgerduell mit Düsseldorf Von dpa | 03.02.2023, 20:31 Uhr

Drei Tage nach dem Ausscheiden im Pokal-Achtelfinale hat der SC Paderborn in der 2. Fußball-Bundesliga den Anschluss an die Aufstiegsplätze gehalten. Die zuvor in drei Pflichtspielen vor eigenem Publikum unterlegenen Ostwestfalen gewannen am Freitagabend das Verfolgerduell mit Fortuna Düsseldorf 4:1 (1:0) und konnten damit zunächst den vierten Tabellenplatz erobern.