Donata Hopfen FOTO: - Corona-Pandemie Profi-Fußball: Über einer Milliarde Umsatzeinbußen Von dpa | 01.04.2022, 09:56 Uhr | Update vor 56 Min.

Der deutsche Profi-Fußball hat in der Corona-Pandemie bereits mehr als eine Milliarde Euro an Umsatz eingebüßt. Diese Zahl betrifft die Spielzeiten 2019/2020 und 2020/2021, wie die Deutsche Fußball Liga in ihrem Wirtschaftsreport 2022 mitteilte.