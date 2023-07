Kylian Mbappé Foto: Aurelien Morissard/AP/dpa up-down up-down Ligue 1 PSG kontert im Wechselstreit mit Brief an Mbappé Von dpa | 06.07.2023, 20:29 Uhr

Bleibt er oder geht er? Im Streit um den Verbleib von Mbappé bei PSG geht der Club jetzt mit einem Brief an den Stürmer in die Offensive. Darin stellt der Verein seinem Topstar ein Ultimatum.