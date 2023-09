Auslandsfußball PSG verliert beim Debüt von Kolo Muani trotz Mbappé-Toren Von dpa | 16.09.2023, 00:10 Uhr | Update vor 40 Min. Paris Saint-Germain - OGC Nizza Foto: Michel Euler/AP/dpa up-down up-down

So hat sich Randal Kolo Muani sein Debüt für Paris Saint-Germain sicher nicht vorgestellt. Trotz eines Doppelpacks von Starstürmer Kylian Mbappé verlor der französische Fußball-Meister am Freitagabend mit 2:3 (1:1) gegen OGC Nizza und verpasste damit den Sprung an die Tabellenspitze.