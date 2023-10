EM-Qualifikation Rangnick mit Visum-Problem bei Einreise nach Aserbaidschan Von dpa | 16.10.2023, 17:22 Uhr | Update vor 1 Std. Ralf Rangnick Foto: Eva Manhart/APA/dpa up-down up-down

Die Anreise zum EM-Qualifikationsspiel in Aserbaidschan ist für Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick holprig gewesen. Der Deutsche und sein Landsmann, Co-Trainer Peter Perchtold, mussten wegen Problemen mit dem Visum fast vier Stunden am Flughafen in Baku verweilen.