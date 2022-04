Ralf Rangnick erhält beim österreichischen Verband zunächst einen Vertrag über zwei Jahre. Foto: Jon Super/AP/dpa FOTO: Jon Super Nachfolger von Franco Foda EM in Deutschland: Rangnicks großes Ziel mit Östereich Von dpa | 29.04.2022, 07:56 Uhr | Update vor 37 Min.

Ralf Rangnick tritt in Österreich die Nachfolge von Franco Foda an. Viel Zeit bleibt nicht zum Eingewöhnen. In gut einem Monat steht ein Spiele-Dreierpack an. Ziel: Die EM in Deutschland.