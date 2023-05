Demonstration in Sao Palo Foto: Allison Sales/dpa up-down up-down Real Madrid Rassismus-Affäre um Vinicius Jr.: Proteste in São Paulo Von dpa | 24.05.2023, 04:36 Uhr

Im Zusammenhang mit den jüngsten rassistischen Anfeindungen gegen Fußball-Stürmer Vinicius Junior von Real Madrid haben Dutzende Protestierende vor dem spanischen Konsulat in São Paulo demonstriert. Teilnehmer der Demonstration in der brasilianischen Millionenmetropole riefen „LaLiga racista“ und forderten Aktionen der spanischen Regierung, wie die Zeitung „Folha de S. Paulo“ am Dienstagabend (Ortszeit) berichtete. Auf Schildern war „Vinicius Jr. wir sind mit Dir“ und „Das ist nicht Fußball, das ist Rassismus“ zu lesen.