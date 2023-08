Bundesliga RB-Kapitän Orban: Traue uns alles zu in der Saison Von dpa | 15.08.2023, 14:57 Uhr Willi Orban Foto: Tom Weller/dpa up-down up-down

Kapitän Will Orban will den Supercup-Sieg von RB Leipzig nicht überbewerten, den Schwung aus dem Erfolg über den deutschen Fußball-Meister FC Bayern aber mitnehmen für einen erfolgreichen Start in die neue Bundesliga-Saison.