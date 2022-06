ARCHIV - Leipzigs Ersatztorwart Josep Martinez wird nach Genua ausgeliehen. Foto: Jan Woitas/dpa FOTO: Jan Woitas up-down up-down Transfermarkt RB Leipzig verleiht Torwart Martinez nach Genua Von dpa | 30.06.2022, 11:56 Uhr

Fußball-Bundesligist RB Leipzig verleiht Ersatztorhüter Josep Martinez in die italienische Serie B. Der 24-jährige Spanier will in der kommenden Saison Spielpraxis beim Erstliga-Absteiger CFC Genua sammeln, wie RB mitteilte.