Primera División Real Madrid gewinnt Topspiel und klettert an Tabellenspitze Von dpa | 30.09.2023, 20:38 Uhr | Update vor 1 Std. FC Girona - Real Madrid Foto: Joan Monfort/AP/dpa up-down up-down

Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat die Tabellenführung in der Primera División zurückerobert. Die Königlichen gewannen beim FC Girona mit 3:0 (2:0) und zogen in der Tabelle am Überraschungsteam der bisherigen Saison vorbei.