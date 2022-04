ARCHIV - Spielbälle liegen auf dem Rasen. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Soeren Stache 2. Bundesliga St. Pauli gegen Darmstadt 98 wieder mit Offensiv-Ass Kyereh Von dpa | 23.04.2022, 11:46 Uhr | Update vor 35 Min.

Der FC St. Pauli kann im Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga gegen Darmstadt 98 wieder auf Daniel-Kofi Kyereh zurückgreifen. Der 26 Jahre alte ghanaische Nationalspieler, der beim Gastspiel in Sandhausen (1:1) am vergangenen Wochenende wegen einer Oberschenkelblessur gefehlt hatte, stand am Samstagabend in der vom Club übermittelten Startaufstellung. Mit elf Toren und zehn Vorlagen ist Kyereh hinter Stürmer Guido Burgstaller (18/7) der zweitbeste Scorer bei den Kiezkickern. Bei den Gästen fehlt unter anderen der frühere St. Pauli-Verteidiger Lasse Sobiech wegen einer Gehirnerschütterung.