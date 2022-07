ARCHIV - Für die Teilnahme am DFB-Pokal wird in dieser Saison ein Rekordbetrag ausgeschüttet. Foto: Jan Woitas/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Jan Woitas up-down up-down DFB-Pokal Rekordgelder für DFB-Pokal - Sieger bekommt 4,32 Mio Von dpa | 27.07.2022, 11:14 Uhr

Die Teilnahme am DFB-Pokal wird noch lukrativer. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) in Frankfurt am Main mitteilte, wird in dieser Saison ein neuer Rekordbetrag aus den Vermarktungserlösen an die teilnehmenden Teams ausgezahlt werden.