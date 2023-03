Fußball-Bundesliga Foto: David Inderlied/dpa up-down up-down Bundesliga Rest-Saison terminiert: Bayern zweimal im Top-Spiel Von dpa | 22.03.2023, 14:11 Uhr

Die Deutsche Fußball Liga hat die noch offenen Spieltage 31 bis 33 der Bundesliga zeitgenau terminiert und für Bayern München zwei Top-Spiele angesetzt. Der deutsche Meister tritt am 31. Spieltag am 6. Mai (18.30 Uhr) bei Werder Bremen an.