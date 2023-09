Frauenfußball Rubiales entschuldigt sich für Griff in den Schritt Von dpa | 13.09.2023, 06:04 Uhr | Update vor 52 Min. Luis Rubiales Foto: Mark Baker/AP/dpa up-down up-down

Spaniens ehemaliger Fußballchef Luis Rubiales hat sich bei der Königsfamilie des Landes für seinen Griff in den Schritt nach dem WM-Finale der Fußballerinnen entschuldigt. „Dafür schäme ich mich wirklich“, sagte der 46-Jährige in der Talkshow „Piers Morgan Uncensored“ am Dienstagabend. „Ich entschuldige mich, weil ich mich so nicht verhalten sollte.“