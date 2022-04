ARCHIV - Ein Spielball liegt auf dem Rasen. Foto: Stuart Franklin/Getty Images Europe/Pool/dpa/Symbolbild FOTO: Stuart Franklin 3. Liga Rückschlag für Osnabrück: 1:4-Niederlage bei Freiburg II Von dpa | 30.04.2022, 16:30 Uhr

Dem VfL Osnabrück geht im Schlussspurt der Dritten Liga die Puste aus. Die Niedersachsen verloren am Samstag bei der Reserve des SC Freiburg mit 1:4 (1:1) und kassierten damit die zweite Niederlage in Serie. Dadurch drohen die Lila-Weißen auch den vierten Tabellenplatz zu verpassen, der in der kommenden Saison zur Teilnahme am DFB-Pokal berechtigen würde.