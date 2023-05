Igor Jovicevic Foto: Jan Woitas/Deutsche Presse-Agent up-down up-down Ukrainische Liga Schachtjor Donezk zum 14. Mal ukrainischer Fußball-Meister Von dpa | 28.05.2023, 18:11 Uhr

Schachtjor Donezk ist zum 14. Mal ukrainischer Fußball-Meister. Das Team des kroatischen Trainers Igor Jovicevic gewann in Lwiw in einer am Ende turbulenten Partie gegen Verfolger SK Dnipro-1 mit 3:0 (1:0).