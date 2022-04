Nullnummer FOTO: Daniel Reinhardt 2. Liga Schalke Favorit im Aufstiegsrennen - Nun Duell mit Werder Von dpa | 17.04.2022, 15:47 Uhr | Update vor 22 Min.

FC Schalke 04 geht als Top-Favorit in den Aufstiegs-Endspurt der. 2. Liga. Der Tabellenführer kann sich mit dem 5:2-Sieg in Darmstadt an der Spitze absetzen. Auch Bremen bleibt dran.