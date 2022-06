ARCHIV - Bernd Schröder spricht bei einer Pressekonferenz. Foto: Tim Rehbein/dpa/Archivbild FOTO: Tim Rehbein Bundesliga-Rückkehr Schalke-Boss Schröder: Die Aufgabe ist der Ligaverbleib Von dpa | 09.06.2022, 20:41 Uhr

Nach der Rückkehr des FC Schalke 04 in die Fußball-Bundesliga bittet der Vorstandsvorsitzende Bernd Schröder um Verständnis für den fortgesetzten Sparkurs in Gelsenkirchen. „Nur weil wir jetzt aufgestiegen sind und alle zusammen eine wirklich tolle Zeit erlebt haben, ist die Welt für uns nicht großartig anders geworden“, sagte Schröder in einem Interview den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitag).