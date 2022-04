ARCHIV - Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild FOTO: Friso Gentsch 2. Bundesliga Schalke gegen Werder: Topspiel vor mehr als 60.000 Fans Von dpa | 23.04.2022, 12:03 Uhr | Update vor 19 Min.

Im Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga muss Werder Bremen an diesem Samstag vor mehr als 60.000 Zuschauern beim FC Schalke 04 antreten. Den Norddeutschen fehlen dabei gleich drei wichtige Abwehrspieler: Ömer Toprak und Milos Veljkovic sind verletzt. Bei Christian Groß ergab ein Corona-Schnelltest ein positives Ergebnis. Vier Spieltage vor dem Saisonende stehen die zwei Erstliga-Absteiger wie erhofft auf den beiden direkten Aufstiegsplätzen. Nach fünf Siegen in Serie sind die Schalker in der Tabelle aber zuletzt an Werder vorbeigezogen. Anpfiff in der ausverkauften Veltins-Arena ist um 13.30 Uhr.