ARCHIV - Fußball: 2. Bundesliga, SV Sandhausen - FC Schalke 04, 32. Spieltag, BWT-Stadion am Hardtwald. Schalkes Mannschaft feiert mit ihren Fans den Sieg. (zu "Schalke hofft auf Happy End im Aufstiegskrimi: «Noch nichts erreicht»") Foto: Uwe Anspach/dpa/Bildarchiv FOTO: Uwe Anspach 2. Bundesliga Schalke kann mit Sieg gegen St. Pauli schon aufsteigen Von dpa | 06.05.2022, 22:50 Uhr | Update vor 50 Min.

Der FC Schalke 04 kann nach dem Patzer des Tabellenzweiten SV Darmstadt 98 bereits am Samstag die Rückkehr in den Fußball-Bundesliga perfekt machen. Mit einem Sieg im Heimspiel gegen den FC St. Pauli (20.30 Uhr) wäre der vorzeitige Aufstieg bereits am 33. Spieltag der 2. Bundesliga perfekt. Die Schalker hätten bei einem Erfolg gegen die Hamburger 62 Punkte und wären damit am Ende der Saison mindestens Zweiter der 2. Liga.