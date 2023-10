Auch ein Trainerwechsel hat dem FC Schalke nicht die erhoffte Trendwende beschert. Im ersten Spiel unter der Regie von Karel Geraerts unterlag der kriselnde Fußball-Zweitligist beim Karlsruher SC mit 0:3 (0:2).



Nach der vierten Niederlage in Serie bleibt der noch zu Saisonbeginn als Aufstiegsaspirant gehandelte Revierclub auf dem drittletzten Tabellenplatz. Dagegen gelang dem zuvor fünfmal sieglosen KSC ein erster Schritt aus der Krise. Lars Stindl (22.) und Igor Matanovic (37.) trafen vor heimischer Kulisse zum verdienten Sieg. Das 3:0 fiel durch ein Eigentor des Schalker Abwehrspielers Henning Matriciani (74.).



Wie der FC Schalke blieb auch der zweite Bundesliga-Absteiger Hertha BSC am zehnten Spieltag ohne Punkt. Nach zuletzt steigender Formkurve musste das Team von Trainer Pal Dardai in Nürnberg eine 1:3 (1:0)-Niederlage hinnehmen. Dabei schienen die Berliner nach der Führung durch Smail Prevljak (15.) auf einem guten Weg zum dritten Auswärtssieg in Serie. Doch Jens Castrop (57.), Toni Leistner (Eigentor/72.) und Daichi Hayashi (84.) drehten die Partie.



Mit dem 3:1 (1:1) bei Hansa Rostock gelang Holstein Kiel der Sprung auf Rang drei. Auch der frühe Rückstand durch den Gegentreffer von Christian Kinsombi (18.) brachte die Gäste nicht aus dem Konzept. Fiete Arp (33.), Nicolai Remberg (56.) und Timo Becker (58.) bescherten den hart erkämpften Erfolg. Weiter an der Tabellenspitze liegt der FC St. Pauli nach dem 2:2 (0:1) am Samstag beim SC Paderborn. Allerdings konnte der Zweite Hamburger SV mit einem 2:0 (2:0) über die SpVgg Greuther Fürth nach Punkten aufschließen.