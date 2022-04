Fußball FOTO: Swen Pförtner 2. Liga Schiedsrichter unterbricht Nordduell Kiel gegen HSV Von dpa | 10.04.2022, 13:54 Uhr | Update vor 20 Min.

Das Nordderby zwischen Holstein Kiel und dem Hamburger SV in der 2. Fußball-Bundesliga ist in der zweiten Minute unterbrochen worden. Hamburger Fans im ausverkauften Holstein-Stadion hatten Böller und Bengalos gezündet, Rauschschwaden zogen durch die Arena. HSV-Torhüter Daniel Heuer Fernandes, Trainer Tim Walter und Sportvorstand Jonas Boldt versuchten, die Hamburger Zuschauer zu beruhigen. Schiedsrichter Daniel Schlager unterbrach die Partie und schickte beide Mannschaften in die Kabinen. Nach zehnminütiger Pause wurde das Spiel fortgesetzt.