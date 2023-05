Nico Schlotterbeck Foto: Tom Weller/dpa up-down up-down Bundesliga Schlotterbecks Meister-Versprechen beim BVB: „Wir werden es“ Von dpa | 22.05.2023, 05:48 Uhr

Die Meistertür ist weit geöffnet. Noch ein „verdammter Sieg“ und Dortmund holt sich den Titel in der Bundesliga. Trainer Terzić appelliert an die Fans, BVB-Chef Watzke an die Mannschaft.