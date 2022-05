ARCHIV - Ein Fußballspieler spielt den Ball. Foto: Uwe Anspach/dpa/Symbolbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Uwe Anspach Bundesliga Schmadtke zu Saison: Bequemlichkeit war „Brandbeschleuniger“ Von dpa | 14.05.2022, 06:55 Uhr

Geschäftsführer Jörg Schmadtke fordert nach der durchwachsenen Saison des VfL Wolfsburg ein Umdenken in der Mannschaft. „Es muss eine andere Haltung her, damit wir körperliche Voraussetzungen schaffen können, die uns in die Lage versetzen, in 90 oder mehr Minuten unser Spiel durchzusetzen“, sagte der 58-Jährige der „Wolfsburger Allgemeinen Zeitung“. Der derzeitige Tabellen-13. der Fußball-Bundesliga müsse „eine Spielidee entwickeln, von der wir nicht nur in der Theorie überzeugt sind, sondern an der auch die Mannschaft eine große Freude hat.“