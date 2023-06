Schottland - Georgien Foto: Andrew Milligan/PA/AP/dpa up-down up-down EM-Qualifikation Schottland gegen Georgien: Spiel wegen Regen unterbrochen Von dpa | 21.06.2023, 00:41 Uhr

Schottland hat sich in der EM-Qualifikation auch von einer mehr als eineinhalb Stunden langen Regenunterbrechung nicht stoppen lassen und die Partie gegen Georgien 2:0 gewonnen. Die Schotten sind in Gruppe A damit als einziges Team weiter ungeschlagen und mit vier Siegen in vier Partien unangefochten Tabellenführer.