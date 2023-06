Almuth Schult Foto: Swen Pförtner/dpa up-down up-down Nationalmannschaft Schult über Nationalmannschaft: „Druck aufrechterhalten“ Von dpa | 16.06.2023, 15:59 Uhr

Ein Jahr vor Beginn der Fußball-EM der Männer in Deutschland sieht die Nationaltorhüterin Almuth Schult in der Kritik an der Fußball-Nationalmannschaft und an Bundestrainer Hansi Flick auch etwas Gutes.