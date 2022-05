Wolfsburgs Torhüterin Almuth Schult steht auf dem Spielfeld. Foto: Swen Pförtner/dpa FOTO: Swen Pförtner Fußball Schult will Bundestrainerin Entscheidung schwer machen Von dpa | 24.05.2022, 17:54 Uhr

Fußball-Nationaltorhüterin Almuth Schult sieht noch Chancen, bei der kommenden Europameisterschaft der Frauen in England als Nummer eins zu starten. „Ich möchte der Bundestrainerin die Entscheidung so schwer wie möglich machen“, sagte die 31-Jährige vom VfL Wolfsburg bei einer Medienrunde am Dienstag. „Ich sehe nicht, dass die Entscheidung schon in Stein gemeißelt ist.“