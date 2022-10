Sandro Schwarz Foto: Jan Woitas/dpa up-down up-down Bundesliga Schwarz will Fokus gegen Schalke: „Urvertrauen ist riesig“ Von dpa | 16.10.2022, 12:32 Uhr

Hertha-Trainer Sandro Schwarz fürchtet auch vor dem anstehenden Keller-Duell in der Fußball-Bundesliga gegen Schalke 04 keinen Stimmungsabfall in seinem Team. „Es ist ein schmaler Grat, aber null, womit ich mich beschäftige. Das Urvertrauen ist riesig. Es gibt keinen Gedanken, dass die Stimmung kippen könnte“, sagte der Coach der Berliner am Sonntag.