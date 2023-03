Mit einem Freistoßtor stellte Dynamo-Kicker Sebastian Drews den 1:1-Endstand her. Vor dem 0:1 traf er dagegen den Ball nicht ansatzweise so gut. Foto: Dietmar Albrecht up-down up-down Fußball-Oberliga im NOFV Dynamo Schwerin holt nächsten Punkt für die Mission Klassenerhalt Von Hans-Georg Taken | 25.03.2023, 18:15 Uhr

In der Fußball-Oberliga bleibt die SG Dynamo Schwerin in diesem Jahr auf heimischem Geläuf weiter ungeschlagen. Gegen den Regionalliga-Absteiger Optik Rathenow reichte es am Ende zu einem 1:1.