Fußball SG Wattenscheid 09 steigt in Regionalliga auf Von dpa | 06.06.2022, 18:13 Uhr

Der frühere Fußball-Bundesligist SG Wattenscheid 09 ist in die Regionalliga aufgestiegen. Die Mannschaft von Trainer Christian Britscho besiegte den FC Eintracht Rheine am Montag mit 2:0 (0:0) und machte damit die Rückkehr in die Viertklassigkeit perfekt. Mehr als 6000 Zuschauer waren beim Oberliga-Spiel im Lohrheidestadion dabei. Wegen des großen Andrangs begann die Partie verspätet. Die Tore für Wattenscheid erzielten Emre Yesilova und Dennis Lerche.