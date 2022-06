Berlins Trainer Christian Benbennek geht am Spielfeldrand. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa FOTO: Hauke-Christian Dittrich Regionalliga Sidka nach Aufstieg des VfB: „Sehr, sehr großer Schritt“ Von dpa | 05.06.2022, 10:57 Uhr

Die Verantwortlichen des VfB Oldenburg gehen nach dem Aufstieg in die 3. Fußball-Liga mit großem Respekt an die neue sportliche Aufgabe. „Das ist ein sehr, sehr großer Schritt. Wir haben Auflagen vom DFB, die ein aufstrebender Verein erstmal erfüllen muss“, sagte VfB-Präsident Wolfgang Sidka in einem Interview des Deutschlandfunks. „Da sind Vereine wie Dynamo Dresden, die etabliert sind und ein großes Stadion haben, unglaublich im Vorteil. Unser Etat ist natürlich kleiner als bei solchen großen Traditionsvereinen.“