Inter Mailand Foto: Thanassis Stavrakis/AP/dpa up-down up-down Champions League Simone Inzaghi: Mit „Fitness, Mentalität, Herz“ gegen City Von dpa | 09.06.2023, 17:56 Uhr

Inter Mailand will im Champions-League-Finale gegen das Starensemble von Manchester City seine Außenseiterchance nutzen. Es brauche „Fitness, Mentalität und Herz“, zählte Trainer Simone Inzaghi einen Tag vor dem Endspiel in Istanbul am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) die Schlüsselpunkte auf.