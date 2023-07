Kim Min-jae Foto: Tom Weller/dpa up-down up-down Transfers Sky: Min-jae Kim absolviert Medizincheck vor Bayern-Transfer Von dpa | 05.07.2023, 22:17 Uhr

Der Transfer von Abwehrspieler Min-jae Kim zum FC Bayern München soll einem Sky-Bericht zufolge in Kürze abgeschlossen werden. Am Donnerstag werde der Südkoreaner in seiner Heimat den Medizincheck beenden, berichtete der TV-Sender. Die Ärzte des deutschen Fußball-Rekordmeisters seien bereits in Asien eingetroffen.