Fußball Slowakei ist 2025 Gastgeber der U21-Europameisterschaft Von dpa | 25.01.2023, 18:20 Uhr

Die Europameisterschaft der U21-Fußballer findet in zwei Jahren in der Slowakei statt. Das Turnier soll im Sommer 2025 in insgesamt acht verschiedenen Stadien in dem osteuropäischen Land ausgespielt werden, wie das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union UEFA in Nyon entschied.