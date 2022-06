ARCHIV - Sonny Kittel. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild FOTO: Christian Charisius 2. Bundesliga Sonny Kittel bleibt beim HSV: Wechsel in USA geplatzt Von dpa | 22.06.2022, 09:22 Uhr

Sonny Kittel bleibt beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler wollte in die USA wechseln und verhandelte mit DC United Washington aus der Major League Soccer. Doch der Transfer kommt nun „aus unterschiedlichen Gründen“ doch nicht zustande, wie der HSV am Mittwoch mitteilte. Da Kittel bei den Hanseaten noch einen bis 30. Juni 2023 gültigen Kontrakt hat, steige er am (heutigen) Mittwoch in die Sommervorbereitung ein, hieß es in der Vereinsmitteilung weiter.