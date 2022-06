Gareth Southgate, Trainer der englischen Nationalmannschaft. Foto: David Klein/CSM via ZUMA Press Wire/dpa FOTO: David Klein Nationalmannschaft England Southgates Plan bis Katar: Nations League als WM-Test Von dpa | 06.06.2022, 14:21 Uhr

Der Auftakt in die Nations League ging für England gründlich daneben. Gegen den Erzrivalen Deutschland in München soll sich das nicht wiederholen. Es geht aber nicht in erster Linie um Punkte.