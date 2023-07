Hamburger Party: Robert Glatzel (oben) und Co. feiern einen der fünf HSV-Treffer gegen Schalke 04. Foto: Patrick Nawe up-down up-down Saisonbeginn 2. Bundesliga Acht-Tore-Spektakel im Volkspark: HSV besiegt Schalke in furiosem Auftaktspiel Von Oleg Strebos | 28.07.2023, 22:32 Uhr | Update vor 28 Min.

Was für ein Saisonauftakt in der 2. Fußball-Bundesliga: Der Hamburger SV feiert in einer furiosen Partie einen 5:3 (1:2)-Heimsieg gegen den Bundesliga-Absteiger Schalke 04.