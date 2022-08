Das Spiel zwischen den Nationalteams der Frauen von England und USA im Londoner Wembley-Stadion ist ausverkauft. Foto: Danny Lawson/PA Wire/dpa FOTO: Danny Lawson up-down up-down Frauenfußball Spiel von Englands Europameisterinnen gegen USA ausverkauft Von dpa | 03.08.2022, 19:11 Uhr

Die Euphorie um Englands Fußball-Europameisterinnen hält in ihrer Heimat an. Binnen eines Tages waren die Tickets für das Länderspiel gegen die Weltmeisterinnen aus den USA am 7. Oktober im Londoner Wembley-Stadion ausverkauft.