Fussball Spiele um die erste Liga Von dpa | 18.05.2022, 19:29 Uhr

Wer darf in der ersten Fußball-Liga spielen? Um diese Frage geht es in zwei Relegations-Spielen zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV. Die beiden treffen dafür zum ersten Mal am Donnerstagabend in Berlin aufeinander. Das Rückspiel ist am kommenden Montag in Hamburg.