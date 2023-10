Sportchef Uwe Stöver wird den Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel zum Ende der Saison verlassen. Trainer Marcel Rapp verlängerte seinen Vertrag hingegen vorzeitig bis Sommer 2026, wie der Club bekannt gab. Stöver verlässt Kiel laut Mitteilung „auf eigenen Wunsch“.



Infolge von „längeren reiflichen Überlegungen“ habe er diesen Schritt beschlossen. Wie seine berufliche Laufbahn danach weitergeht, ließ er in der Mitteilung offen. Der gebürtige Wuppertaler arbeitet in der Funktion als Sport-Geschäftsführer seit 2019 für Kiel, etwa drei Jahre zuvor war er bereits für einige Monate in dieser Position tätig.



Trainer Rapp, der seinen ursprünglich im Sommer 2024 auslaufenden Vertrag um zwei Jahre verlängerte, übernahm den Trainerposten im Oktober 2021 und führte die Kieler in den folgenden Spielzeiten auf Platz neun und acht. In dieser Saison betreut er eine Mannschaft, die im Sommer einen großen Umbruch erlebte. Aktuell belegt Holstein nach neun Spieltagen überraschend den vierten Rang.