Angelo Stiller Foto: Sebastian Kahnert/dpa DFB-Junioren Stiller will bei U21-EM vorangehen Von dpa | 20.06.2023, 14:57 Uhr

Die Kapitänsfrage ist bei der deutschen U21 vor dem EM-Start weiter offen. Mittelfeldspieler Angelo Stiller spricht von einer „Ehre“ - will aber so oder so vorangehen.