Christian Streich DFB-Pokal Streich froh über Sieg ohne Gegentor: „Ging so nicht weiter" Von dpa | 08.02.2023, 05:48 Uhr

Nach zwei Auswärtsspielen mit 13 Gegentoren in der Fußball-Bundesliga ist Trainer Christian Streich froh, dass der SC Freiburg in der Fremde beim Weiterkommen im DFB-Pokal wieder die Null halten konnte. „Das war sehr wichtig. Wir mussten Stabilität finden, das ging ja so nicht weiter“, sagte der 57-Jährige nach dem hart erkämpften 2:0 (0:0)-Erfolg beim Zweitligisten SV Sandhausen.