Streit um Bezahlung belastet Kanadas Fußball-Frauen Von dpa | 16.02.2023, 04:31 Uhr

Kanadas Fußball-Nationalmannschaft geht wegen eines Streits mit dem eigenen Verband unter erschwerten Bedingungen in ein Vorbereitungsturnier auf die Frauen-WM. Der Olympiasieger beklagt gestrichene Mittel, ausstehende Bezahlung und Ungleichbehandlung im Vergleich zum Männer-Team um Bayern-Profi Alphonso Davies und will am Donnerstag nur „unter Protest“ (Kapitänin Christine Sinclair) im SheBelieves Cup gegen die USA antreten.